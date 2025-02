Larguesa alerta para golpe envolvendo CNPJ de candidatos

Candidato a prefeito pelo PT no ano passado em Santa Bárbara d’Oeste, Vanderlei Larguesa fez um alerta aos candidatos que estavam em sua chapa para o risco de um golpe envolvendo CNPJ de candidatos.

“Veio um alerta do escritório de contabilidade falando dessa tal cobrança da baixa do CNPJ”.

De acordo com a Instrução Normativa nº 2119/2022, da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), todos os candidatos e partidos políticos, em todas as suas esferas, são obrigados a se inscrever no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Após a apresentação do registro de candidatura à Justiça Eleitoral, a RFB atribui, automaticamente, um número de CNPJ ao candidato.

