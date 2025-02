Um avião caiu, na noite desta sexta-feira (31/1), sobre a Avenida Cottman, na Filadélfia, nos Estados Unidos, e deixou um rastro de destruição pela cidade, atingido casas e carros. Há relatos de diversas vítimas, mas ainda não há informações sobre a gravidade dos casos.

Um brasileiro que quase teve a casa destruída na queda da aeronave. Vídeos gravados por ele mostram o cenário de destruição.

Veja notícias internacional e turismo

“Está pegando fogo, no meio da avenida… Pegou fogo para tudo quanto é lado. A aeronave caiu quase em cima da minha casa. Era por volta de 18h10 (20h10 em Brasília). Eu estava no computador, escutei o barulho”, contou ao Correio o mineiro Robleito Andrade de Souza.

Avião de pequeno porte na Filadelfia

De acordo com o brasileiro, trata-se de um avião de pequeno porte, que levava ao menos dois passageiros. No entanto, a aeronave caiu sobre carros e casas. Ainda não há informações sobre feridos.

“Saí para a rua para ver o que era e vi fogo subindo”, acrescentou. De acordo com ele, o avião bateu em vários em carros no meio da pista. “Pegou um monte de casas também. Na avenida, passa muita gente que vem do trabalho nessas horas”, disse o brasileiro de 43 anos, que mora há 23 nos Estados Unidos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP