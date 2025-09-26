Piovezan mostra nova represa cheia em Santa Bárbara d’Oeste

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou as obras da nova represa do Município. Localizada no Parque das Águas, a obra está na reta final e ampliará em 25% a capacidade de armazenamento de água de Santa Bárbara. Participaram também da visita o vice-prefeito Felipe Sanches e o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Junior.

O investimento total da obra é de R$ 12 milhões em recursos próprios da autarquia. A principal intervenção consiste no alteamento da Represa de Cillo, atingindo até 12 bilhões de litros de água – volume que será somado às reservas já existentes nas represas Areia Branca e São Luiz.

A nova barragem possui 180 metros de comprimento e 7 metros de altura. O vertedouro, também finalizado, conta com 120 metros de comprimento por 40 metros de largura e está pronto para operar. A obra inclui ainda a instalação de uma nova travessia subterrânea para captação de água, conhecida como “tunnel line”, equipada com duas comportas que asseguram maior eficiência no processo de captação.

“Santa Bárbara d’Oeste apresenta avanços significativos no saneamento. Por meio do trabalho realizado pela Prefeitura e pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), a nossa cidade apresenta segurança em seu abastecimento e conta hoje com 100% de esgoto tratado. Chamamos tudo isso de sustentabilidade hídrica. Aliás, é esse trabalho de vanguarda, premiado, inclusive, que possibilidade a nossa cidade alcançar bons índices no desenvolvimento econômico e social”, afirmou o prefeito.

“Nos anos em que estive à frente da autarquia e, agora como prefeito, os investimentos realizados ultrapassam os R$ 150 milhões. Nova represa, novas estações de tratamento de esgoto, novas adutoras, troca e setorização de redes de água, novos reservatórios… Tudo isso é qualidade de vida. Em dezembro o nosso DAE completa 40 anos de história. E apresenta motivos de sobra para orgulhar todos nós, barbarenses”, completou Rafael Piovezan.

