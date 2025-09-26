‘Zoopocalipse’ será exibido domingo em sessão do MovieCOMtodos no Tivoli

Projeto de inclusão a pessoas com TEA leva famílias inteiras ao cinema e promove acolhimento e lazer; sessão especial tem início às 11h

O Tivoli Shopping recebe no próximo domingo, dia 28, mais uma edição do MovieCOMtodos, iniciativa em parceria com a rede Moviecom Cinemas que busca democratizar o acesso ao cinema e oferecer uma experiência cultural inclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

O projeto é realizado mensalmente com objetivo de garantir que todos tenham a oportunidade de vivenciar a magia da sétima arte em um ambiente acolhedor e adaptado. Durante a sessão especial, o público assiste ao filme em uma sala especialmente preparada, com o volume do som reduzido e a iluminação especial da sala. Além disso, não há exibição de trailers ou propagandas.

As sessões do MovieCOMtodos são realizadas no Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping, com ingressos vendidos a preços acessíveis, visando ampliar o acesso ao entretenimento de qualidade.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.moviecom.com.br/cinema/sta-barbara-doeste-tivoli/venda ou diretamente na bilheteria do cinema.

“Com o MovieCOMtodos, conseguimos unir inclusão, lazer e cultura em uma mesma ação. Nosso objetivo é proporcionar momentos únicos para as crianças e famílias que participam, reforçando o compromisso do Tivoli com a comunidade e com experiências que fazem diferença na vida das pessoas”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

O filme: Zoopocalipse

Na edição deste mês, o público poderá conferir a animação Zoopocalipse, que promete muitas risadas e aventuras. A trama conta a história de um grupo de animais que precisa se unir para salvar seu habitat de uma ameaça inesperada: a queda de um meteoro no zoológico da cidade, o que faz com que um vírus seja liberado, sendo capaz de transformar os animais em zumbis.

Os que estão salvos precisam correr para trazer os contaminados de volta à sua condição normal. Com personagens divertidos, mensagens sobre amizade, coragem e preservação da natureza, o filme é uma opção perfeita para encantar crianças e adultos.

Serviço

MovieCOMtodos –Zoopocalipse

Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)

Horário: 11h

Local: Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping

