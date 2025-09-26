Praça da Cidade Jardim recebe atrações da campanha “Apaixonados por Árvores”

A Praça Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim, será palco neste sábado, dia 27, das atividades da campanha “Apaixonados por Árvores”, promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

O evento integra a programação especial “Trilha da Primavera” e celebra o mês da Arborização Urbana, reunindo atrações como painel com fotos das árvores mais belas da cidade, concurso infantil de desenho, distribuição de mudas e sementes, apresentações culturais, exposição de maquetes temáticas, sorteio de brindes e a participação da ONG Meu Abrigo.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a diversidade das ações. “A campanha foi desenvolvida para levar atividades ambientais, educativas e de lazer nas praças, junto aos moradores. O objetivo é promover a conscientização no mês em que celebramos os temas sobre arborização urbana, chegada da primavera e o Dia da Árvore. Junto à ACIA e demais parceiros, a campanha Apaixonados por Árvores também está mobilizando a população com a realização dos concursos de desenho e de fotografia, uma oportunidade que os participantes terão para expressarem o carinho e o respeito pelas árvores da cidade”, disse.

A ação começou no dia 20, na Praça Luiz de Boni, no Jardim Ipiranga, com a participação de 150 pessoas. As próximas edições acontecem em 4 de outubro, no cruzamento das ruas 30 de Julho e Fernando Camargo, no Centro, e em 18 de outubro, na Avenida Paschoal Ardito, no São Vito.

Programação

Praça Oscar Ignácio de Souza (Cidade Jardim)

9h – Abertura das atividades educativas

9h10 – Sorteio de brindes

9h15 – Apresentação “Amigos do Flash Back”

10h – Plantio de Ipê-branco

10h30 – Apresentação do Canil da Guarda Municipal

11h30 – Sorteio de brindes

12h – Encerramento

Concursos

O concurso de desenho premiará duas categorias (0 a 6 anos e 7 a 12 anos). Os trabalhos devem retratar árvores do painel “As Árvores mais Belas de Americana – Rota Verde” e serão produzidos durante as atividades nas praças. A premiação será em 4 de outubro, com entrega de troféus e prêmios oferecidos pela ACIA.

Já o concurso de fotografia é aberto a moradores que registrarem sua árvore preferida, com celular, nos formatos JPEG ou PNG, resolução mínima de 1080×1080 pixels e até 10 MB. A inscrição deve ser feita pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), acompanhada de um breve relato sobre a relação de afeto ou inspiração ligada à árvore. O vencedor será premiado em dezembro, durante o evento Destaques Ambientais, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

