A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste conta com mais um importante reforço em sua estrutura. Uma nova viatura Toyota Hilux SW4 foi incorporada nesta semana à frota da corporação e, com isso, já são 11 novas viaturas Zero KM em ação neste ano de 2025. A nova viatura foi apresentada pelo prefeito Rafael Piovezan nesta sexta-feira (13).

Desde o início de 2021, ano em que se iniciou a atual gestão, 25 novas viaturas, entre veículos e motocicletas, foram adquiridas para a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Este investimento, que se soma aos armamentos, equipamentos, câmeras de videomonitoramento e à contratação de 61 novos guardas municipais, tem proporcionado os melhores índices da história no aspecto da Segurança Pública.

“A Hilux SW4 reforçará ainda mais a estrutura da nossa corporação. Somente neste ano são 11 novas viaturas, entre veículos e motos. Desde o início do nosso mandato já são 25. Investimento que se soma à maior contratação de guardas da história, aos novos armamentos e equipamentos, à muralha digital com 258 câmeras e o sistema de videomonitoramento integrado com a RMC. Com isso, alcançamos os melhores índices de Segurança Pública nos últimos 24 anos. E temos neste primeiro semestre nenhum registro de homicídios ou crimes graves. Segurança Pública se faz com planejamento e muito trabalho. Tudo isso é qualidade de vida a você, cidadão barbarense”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Muralha Digital em operação

Recentemente a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste instalou novas câmeras OCR e ampliou o sistema de videomonitoramento do Município. Agora a cidade passa a ter a configuração de “Muralha Digital”, dispondo de 258 câmeras, sendo 28 do tipo OCR – capazes de ler dados das placas de veículos.

O sistema de videomonitoramento, interligado com as demais cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), proporciona às forças de segurança – Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil – maior capacidade de ação, auxiliando ainda na prevenção de crimes, especialmente furtos e roubos de veículos.

As imagens que são gerenciadas na Central de Videomonitoramento, localizada na sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), também fornecem elementos de provas para investigações.

Quando um carro com registro de furto ou roubo, por exemplo, passa por alguma dessas câmeras com a tecnologia OCR, de reconhecimento de caracteres, um alerta é disparado na Central, avisando os guardas em tempo real.

Menor número de roubos

O número de roubos registrados em Santa Bárbara d’Oeste no primeiro trimestre deste ano é o menor para o período desde 2001, segundo dados divulgados na última semana pela SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública). Em 2025, a cidade registrou a sexta queda seguida na quantidade de assaltos no trimestre.

De acordo com a SSP, foram 35 ocorrências de roubos entre janeiro e março deste ano, ante 37 no ano passado. O patamar dos últimos anos tem sido histórico. Entre 2001, início da série histórica de dados, e 2017 a cidade costumava ter mais de 100 roubos registrados no primeiro trimestre. Desde 2020, as estatísticas não passaram de 80 casos no período.

A redução também se deu nos casos de roubos de veículos, que caíram de 8 para 7 nos mesmos períodos de 2024 e 2025.

Além da redução nos índices de roubos, Santa Bárbara também registrou marcas históricas em outros delitos considerados graves. Pelo segundo ano seguido, a cidade não registrou nenhum homicídio no primeiro trimestre. O município também completou em abril sete anos sem um caso de latrocínio (roubo seguido de morte).

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP