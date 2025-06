Entre janeiro e maio de 2025, Sumaré ultrapassou a marca de 7 mil atendimentos em iniciativas de estímulo à economia local, evidenciando os avanços nas políticas públicas voltadas à geração de renda, empreendedorismo e empregabilidade. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico.

Os atendimentos envolveram os serviços do SEBRAE Aqui Sumaré, do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e do Banco do Povo Paulista (BPP), três importantes instrumentos de apoio a micro e pequenos empreendedores, além de trabalhadores em busca de colocação no mercado formal.

O prefeito Henrique do Paraiso destacou a importância desses números. “O nosso compromisso com o desenvolvimento de Sumaré é diário e contínuo. Os números demonstram que investir em qualificação, empreendedorismo e empregabilidade é investir no futuro da nossa cidade”, destacou.

O SEBRAE Aqui registrou 2.049 atendimentos, dos quais 1.214 foram voltados a pessoas físicas interessadas em empreender e 829 a Microempreendedores Individuais (MEIs). Também foram prestadas orientações para Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), incluindo consultorias, capacitações e atendimentos personalizados voltados ao fortalecimento dos negócios locais.

O PAT, por sua vez, somou 5.766 atendimentos, com a captação de 1.832 vagas e a efetivação de 444 contratações. Foram ainda realizados 2.183 encaminhamentos para processos seletivos, consolidando o papel estratégico do posto na mediação entre empresas e trabalhadores.

Já o Banco do Povo Paulista registrou 577 atendimentos e liberou R$ 173.717,71 em microcrédito, incentivando a criação de novos negócios e a ampliação de empreendimentos existentes.

Para o vice-prefeito André da Farmácia, os números comprovam a efetividade das ações implementadas. “A economia de Sumaré se fortalece quando apoiamos quem empreende e criamos caminhos para que os trabalhadores encontrem seu espaço no mercado”.

Leia + sobre economia, emprego e mercado

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP