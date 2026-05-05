O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou na quarta-feira (29) as obras da barragem Duas Pontes, no Rio Camanducaia, em Amparo. A agenda foi organizada pelo Consórcio PCJ e reuniu lideranças regionais, representantes de instituições das Bacias PCJ e associados da entidade, com o objetivo de acompanhar o andamento do empreendimento e reforçar sua importância estratégica para a segurança hídrica da região.

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Como presidente do Consórcio PCJ, Rafael esteve acompanhado da diretora-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, Patrícia Marques De Martino. A programação incluiu uma reunião técnica conduzida pelo gerente de Engenharia e Planejamento da UGP BG-PCJ, Guilherme Marques.

A obra da barragem Duas Pontes já alcança 87% de execução e tem previsão de entrega em agosto de 2026, com enchimento do reservatório de forma gradual ao longo de 2027. Já a barragem de Pedreira está com 67% de execução e deve ser concluída até o fim do mesmo ano.

Juntas, as barragens integram um conjunto de obras estruturantes voltadas à ampliação da segurança hídrica nas Bacias PCJ, com foco no aumento da disponibilidade de água e no desenvolvimento regional. Os reservatórios funcionarão como “caixas d’água” naturais, armazenando água no período chuvoso para uso durante a estiagem, além de contribuírem para a redução de enchentes ao amortecer picos de vazão.

Com capacidade conjunta de armazenamento de até 85 bilhões de litros de água, os empreendimentos devem beneficiar cerca de 5,5 milhões de pessoas em 28 municípios, fortalecendo o abastecimento e impulsionando o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região.

Investimentos

Os investimentos para a retomada das obras são realizados pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e da SP Águas, totalizando cerca de R$ 1,6 bilhão, abrangendo obras civis, desapropriações, projetos e consultorias. Parte desses recursos inclui cerca de R$ 522 milhões destinados a intervenções complementares voltadas à melhoria da qualidade da água na Região Bragantina, como as estações de tratamento de esgoto de Amparo e Monte Alegre do Sul e uma unidade de tratamento no Rio Camanducaia.

Para o prefeito Rafael Piovezan, a obra vai garantir a segurança hídrica, algo tão sonhado há décadas, assegurando o abastecimento das cidades do entorno e de toda a bacia do PCJ, fundamental para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Fala Piovezan

“Fico muito feliz em saber que o governador Tarcísio de Freitas, a secretária Natália Resende e todos os órgãos do Estado envolvidos têm trabalhado junto com o PCJ para promover um desenvolvimento sustentável e garantir essa segurança hídrica tão importante para nós e todas as cidades paulistas”, comentou.

A barragem Duas Pontes, em Amparo, possui área de 4,9 km² e permitirá a regularização de vazões da ordem de 8,72 metros cúbicos por segundo (m³/s), com capacidade para armazenar até 53,4 bilhões de litros de água — o equivalente a 21,4 mil piscinas olímpicas. Com isso, o Rio Camanducaia terá sua vazão ampliada em cerca de 155%, passando de 3,4 mil litros por segundo (L/s) para aproximadamente 8,7 mil L/s.

Já o reservatório de Pedreira, com área de 2,1 km², poderá armazenar até 31,9 bilhões de litros de água — o equivalente a 12,8 mil piscinas olímpicas. A obra proporcionará um aumento de cerca de 77% na vazão do Rio Jaguari, que passará de 4,8 mil litros por segundo (L/s) para 8,5 mil L/s.