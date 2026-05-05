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Nesta terça-feira (5), os trabalhos serão realizados em trecho da Avenida Antônio Centurione Boer, podendo afetar a parte baixa do Jardim Brasil, além dos bairros Vale das Nogueiras e Residencial Praia dos Namorados.
Na quarta-feira (6), a interligação ocorre em trecho da Rua Antônio Zacarias, na região do Jardim Brasil.
Já na quinta-feira (7), as equipes atuam em dois pontos: na Rua Antônio Conselheiro, na região do Antônio Zanaga, e na Rua do Linho, no Distrito Industrial Abdo Najar.
Interligação e interrupção
Para a execução dos serviços, será necessária a interrupção temporária do abastecimento nos trechos atendidos, podendo ocorrer intermitência no fornecimento de água nas regiões envolvidas durante o período de trabalho. A normalização ocorrerá de forma gradual após a conclusão das interligações, o que deve acontecer no próprio dia.
As intervenções são etapas fundamentais para integrar as novas redes ao sistema existente, permitindo maior controle operacional, equilíbrio de pressão e redução de perdas.
Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, essas ações são essenciais para consolidar os investimentos realizados. “As interligações garantem que todo o sistema funcione de forma integrada e eficiente. Esse trabalho é fundamental para reduzir perdas, melhorar a distribuição e trazer mais estabilidade ao abastecimento”, destacou.
As melhorias integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, reforçando o compromisso com a modernização do sistema e a segurança hídrica no município.
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