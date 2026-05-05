O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza a continuidade das obras de reforço e modernização do sistema de abastecimento com a interligação de novas redes executadas em diferentes pontos da área atendida pelo CR-12, Centro de Reservação que fica na região do Zanaga. Durante a execução dos trabalhos nesta semana pode ocorrer intermitência no abastecimento das proximidades do local da rede.

Os serviços fazem parte do conjunto de melhorias voltadas à redução de perdas de água, setorização do sistema e controle de pressão.

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