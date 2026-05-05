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Trio pego- Policiais militares detiveram jovens com motocicleta e pertencer de vítima no Jardim Terras de Santo Antônio

Policiais militares detiveram três jovens, entre 15 e 17 anos, por roubo e ato infracional na tarde desta segunda-feira (4) em Hortolândia. O trio é acusado de subtrair uma motocicleta e o flagrante ocorreu quando trocavam de roupa e carregavam mochila com pertences da vítima na Rua Jose Arten, no Jardim Terras de Santo Antônio.

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De acordo com informações do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), dois têm 15 e o outro 17 anos. Durante patrulhamento, a equipe policial foi informada por PEDESTRES de que três indivíduos haviam tentado subtrair uma motocicleta e fugido para o interior do bairro.

Na sequência, foram localizados ainda nas proximidades, sendo abordados enquanto trocavam de roupa. Com eles, foi encontrada uma mochila contendo pertences pessoais, subtraídos da vítima durante a ação.

Os abordados confessaram o ato e, posteriormente, foram reconhecidos pela vítima. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde os três menores permaneceram apreendidos, à disposição da Justiça.

Mulher agredida se tranca no banheiro

O 48º BPM/I também atendeu a uma ocorrência de violência doméstica na tarde desta segunda (4), desta vez na Rua das Cabreúvas, no Parque Manoel de Vasconcelos, em Sumaré. A equipe policial foi acionada via 190 e quando chegou ao local, o agressor (de 31 anos) acabou detido e a vítima (mesma idade) estava trancada no banheiro.

A mulher relatou ter sido agredida com chutes e socos após desentendimento, apresentando hematomas nos braços e corte no lábio. A vítima foi socorrida à UPA, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.