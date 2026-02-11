Um cão da raça pitbull, idoso, vítima de abandono e maus-tratos em Nova Odessa. O animal foi encontrado em situação crítica, sem acesso a água e alimentação, exposto ao sol e à chuva por vários dias. A vereadora Priscila Peterlevitz acompanhou e articulou o resgate.

A ação contou com o acompanhamento do mandato da vereadora, em parceria com o projeto Cadeia Para Maus-Tratos, o setor de Zoonoses do município e a Guarda Municipal, garantindo que o resgate fosse realizado de forma segura e dentro dos procedimentos legais.

Pitbull foi levado para a AAANO

Após o resgate, o animal foi encaminhado à Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO), onde passou a receber cuidados veterinários, alimentação adequada e acompanhamento.

Segundo a vereadora, casos como este reforçam a importância da atuação conjunta entre o poder público, entidades de proteção animal e a população. “O abandono de animais, é uma forma grave de maus-tratos e precisa ser combatido com fiscalização, conscientização e ação efetiva. Nosso mandato acompanha esses casos para garantir que a lei seja cumprida e que os animais sejam protegidos”, destacou Priscila.

A parlamentar também reforçou a necessidade de denúncias por parte da população. “Quando a sociedade denuncia, o poder público consegue agir. Maus-tratos são crime e não podem ser tratados como descuido”, completou.