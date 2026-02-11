A CPFL Paulista informa que os postos de atendimento presencial não abrirão no feriado de Carnaval, nesta segunda, 16, e terça-feira, 17

Mais notícias da cidade e região

Porém, o atendimento segue sendo realizado 24h pelos canais digitais. Basta acessar o site www.cpfl.com.br, baixar o app CPFL Energia (disponível para Android e iOS) ou entrar em contato pelo call center 0800 010 1010 ou pelo WhatsApp (19) 99908-8888. São mais de 30 serviços disponíveis como: solicitação da segunda via, ligação nova, alteração de titularidade, relato de interrupção no fornecimento de energia, acidentes na rede, dentre outros. Para comunicar falta de energia, envie um SMS com o SEU CÓDIGO (disponível na conta de energia elétrica) para o número 27351.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP