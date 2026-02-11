Profissionais de saúde recebem reforço de vacinação contra Covid-19 em Americana

A Medicina do Trabalho do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em parceria com o SESMT (Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho) da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana, realizou nesta semana uma campanha de vacinação contra a Covid-19 voltada aos profissionais que atuam na rede.

A imunização contemplou todos os colaboradores que optaram por receber a dose de reforço. Ao todo, foram aplicadas 260 doses em profissionais que atuam no Hospital Municipal, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa, na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e no Núcleo de Especialidades.

Segundo a diretora técnica do Hospital Municipal, Dra. Eloisa Duzzi, a vacinação dos profissionais que atuam na linha de frente é considerada uma medida estratégica de proteção coletiva. “Investir na vacinação é cuidar diretamente da qualidade da assistência prestada. Manter o esquema vacinal atualizado é fundamental para reduzir o risco de adoecimento, evitar complicações da doença e garantir um ambiente hospitalar mais seguro, tanto para os trabalhadores da saúde quanto para os pacientes, especialmente aqueles pertencentes a grupos de risco”, explicou.

A iniciativa integra as ações contínuas de promoção da saúde e segurança no ambiente hospitalar, reforçando o compromisso com a proteção dos colaboradores, dos pacientes e de toda a população atendida.

“Essa campanha é essencial para a saúde dos nossos profissionais. Cuidar de quem cuida é uma forma de proteger toda a população e reforçar nosso compromisso com a saúde pública e a prevenção, garantindo um atendimento cada vez mais humano e seguro”, afirmou o diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos.

“Essa mobilização demonstra o nosso zelo com a rede municipal de saúde e o respeito que temos por cada servidor e colaborador. Ao facilitarmos o acesso à dose de reforço dentro do ambiente de trabalho, garantimos que nossas equipes estejam protegidas e prontas para seguir servindo à população de Americana com excelência. É uma ação que fortalece a segurança e reafirma o compromisso da gestão em manter a prevenção como uma prioridade constante em nossa cidade”, acrescentou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

