Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana mantém atendimento no Carnaval

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, manterá o atendimento aos doadores no feriado de Carnaval. A exceção será na segunda-feira (16), quando o setor estará fechado. Nos demais dias, entre terça (17) e sexta-feira (20), o funcionamento segue normalmente, das 7h30 às 13h. O atendimento no local é realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. A entrada é pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Todos os tipos sanguíneos são necessários. A doação de sangue é um gesto simples, mas de grande impacto, visto que uma única doação pode salvar até quatro vidas. A redução dos estoques pode comprometer procedimentos essenciais e atendimentos de emergência.

“A colaboração da população é fundamental para reforçar os estoques de sangue. É importante lembrar que, em períodos festivos como o Carnaval, a demanda costuma aumentar, enquanto os estoques tendem a sofrer queda significativa, o que torna a doação ainda mais necessária”, explica Raquel Rosolen, biomédica do Banco de Sangue.

“Atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos não podem ser interrompidos, e muitos pacientes e vítimas de acidentes dependem diretamente desse gesto de solidariedade. Contamos com o apoio dos doadores para manter os níveis seguros e garantir assistência a quem precisa de sangue para tratamentos e procedimentos”, destaca o diretor do HM, Ruy Santos.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis ou apresentar autorização), pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto.

Outros critérios para a doação:

– Não estar em jejum

– Evitar o consumo de alimentos gordurosos

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação

– Não fumar duas horas antes da doação

– Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP