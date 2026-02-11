Foi confirmado o aporte do Casa Paulista, ao Minha Casa Minha Vida, programa do Governo Federal, para a implantação de mais 248 moradias em Santa Bárbara d’Oeste. O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta terça-feira (10), em reunião com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo, Marcelo Branco.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As unidades serão construídas no bairro Vila Rica e destinadas ao público da Faixa 1, por meio do FAR (Fundo de Arrendamento Mensal), priorizando as famílias em situação de vulnerabilidade.

Santa Bárbara e mais 150 casas

As 248 moradias do Vila Rica se somam às 150 unidades anunciadas na semana passada – em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Tarcísio de Freitas – e aos 372 apartamentos entregues em 2025 na região do Roberto Romano.

“Com o aporte do Casa Paulista, conseguimos complementar o projeto do Minha Casa Minha Vida e viabilizar mais 248 moradias em nossa cidade. Os trâmites internos seguem nos próximos dias e o sonho da casa própria, mais uma vez, é realidade em Santa Bárbara! Desde o início de nosso mandato são 770 novas moradias em Santa Bárbara, realizando o sonho de quem mais precisa. Seguimos em busca de novos projetos”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.