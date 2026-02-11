Sumaré alcança 76% de leitores e reforça a alfabetização na idade certa

Indicadores educacionais revelam evolução da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental no município

A rede municipal de ensino de Sumaré registrou avanço nos indicadores de fluência leitora em 2025. De acordo com dados da Plataforma de Avaliação e Monitoramento de Fluência Leitora (CAEd/SP), 76% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental foram classificados nos níveis iniciante e fluente.

Em comparação com 2024, o município apresentou crescimento de 5% no percentual de crianças leitoras, evidenciando a evolução dos resultados ao longo do último ano letivo e o impacto das ações pedagógicas desenvolvidas na rede.

Os resultados indicam que o município tem avançado no processo de alfabetização das crianças na idade adequada. O percentual de estudantes classificados nos níveis iniciante e fluente no 2º ano do ensino fundamental aponta que a maioria dos alunos da rede municipal de Sumaré já apresenta competências leitoras compatíveis com a etapa escolar, alinhando-se às diretrizes pedagógicas voltadas à alfabetização na idade certa.

A fluência leitora é um parâmetro utilizado para avaliar aspectos como precisão, velocidade e entonação da leitura, permitindo identificar o nível de autonomia e compreensão dos estudantes. Os resultados servem de base para o planejamento de intervenções pedagógicas, especialmente voltadas aos alunos que ainda apresentam dificuldades no processo de alfabetização.

Na rede municipal, a avaliação de fluência leitora é aplicada duas vezes ao ano, nos meses de março e novembro, com o objetivo de monitorar a evolução dos estudantes ao longo do período escolar. A edição de 2025 foi concluída em 5 de dezembro, com divulgação dos resultados em 21 de janeiro de 2026. As informações estão disponíveis na Plataforma CAEd/SP e nos painéis do Power BI, organizados por regional e município.

Dados

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os dados refletem a continuidade das políticas públicas voltadas à educação básica. “A melhora nos índices de fluência leitora mostra que investir em educação gera resultados concretos. Nosso foco tem sido garantir condições reais de aprendizagem e preparar os alunos para o futuro”, afirmou.

O vice-prefeito Andre da Farmácia destacou a importância do acompanhamento sistemático dos indicadores educacionais. “Educação exige planejamento e monitoramento permanente. Os dados apontam avanços e também orientam onde é necessário intensificar as ações”, ressaltou.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, os resultados são fruto de um conjunto de medidas integradas. “A melhoria da fluência leitora envolve investimentos em infraestrutura, valorização dos profissionais e fortalecimento das práticas pedagógicas. Em 2025, ampliamos os repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, o PDDEM, e investimos em formação continuada e no acompanhamento das unidades”, explicou.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) também tem fortalecido projetos de leitura desenvolvidos pelas próprias escolas, com foco na formação de leitores desde os primeiros anos. As iniciativas incluem práticas permanentes de leitura em sala de aula, projetos interdisciplinares, incentivo ao uso dos acervos escolares e ações que ampliam o contato dos alunos com diferentes gêneros textuais.

Outras medidas contribuíram para a melhora dos indicadores. Em 2025, a SME ampliou os investimentos diretos nas unidades escolares por meio do PDDEM, com repasse adicional superior a R$ 400 mil, garantindo maior autonomia para atender demandas pedagógicas, administrativas e estruturais.

Paralelamente, houve avanço na política de alimentação escolar. Após cinco anos, o município retomou a compra direta de alimentos da agricultura familiar, com investimento aproximado de R$ 2 milhões destinados a pequenos produtores locais, elevando a qualidade da merenda e contribuindo para a oferta de alimentos mais frescos e nutritivos aos estudantes.

Outro fator relevante foi a convocação de 130 novos profissionais para a rede municipal de ensino, entre concursados e temporários, o que permitiu zerar o déficit de pessoal nas unidades em 2025. A recomposição das equipes trouxe maior estabilidade ao cotidiano escolar e melhores condições para o processo de ensino e aprendizagem.

