A chuva que cai desde o início da manhã desta quarta-feira causou uma série de acidentes na SP 304 em Santa Bárbara d’Oeste. O trânsito ficou muito ruim no trecho da cidade na pista sentido interior (Piracicaba). O vídeo foi gravado pouco depois das 8h.

O vídeo mostra o atendimento sendo feito a uma pessoa caída na faixa de rolagem (esquerda). A sequência mostra dois carros que foram parar no acostamento da pista e o atendimento a pessoa vitimada.

Vídeo- Chuva e acidentes em Santa Bárbara