Em apenas três anos após o lançamento inédito no Brasil, as transações via pix da Saque e Pague já conquistaram milhares de clientes de todos os bancos do País (tradicionais, fintechs ou bancos digitais), o que corresponde a mais de R$ 1,5 bilhão em valor transacionado, com cerca de 170 mil usuários mensais e um crescimento no número de usuários de aproximadamente 30% ao mês.

A facilidade de retirar dinheiro físico de qualquer ponto de atendimento da Saque e Pague, por meio do aplicativo do banco e sem o uso de cartão, abre muitas oportunidades para toda a população, inclusive a não bancarizada. “O excelente desempenho da nossa plataforma de tecnologia conecta cada vez mais pessoas a soluções financeiras com um amplo ecossistema de serviços. Nosso empenho em democratizar o acesso aos serviços financeiros se reflete no avanço dos números e na expansão no mercado brasileiro e no dia a dia dos clientes”, comenta Givanildo Luz, CEO da Saque e Pague.

Além da retirada de cédulas, a Saque e Pague disponibiliza o Depósito Rápido, via Pix, transformando dinheiro físico em digital, em uma operação sustentável. “Estamos na vanguarda das mais tecnológicas e sustentáveis soluções financeiras. O Depósito Rápido é um ótimo exemplo dessa nossa jornada. Temos orgulho de ser a primeira empresa a introduzir no Brasil o depósito, sem o uso de envelope, e o saque, sem a necessidade do cartão físico. Por meio de um sistema de reciclagem de cédulas, o dinheiro circula de forma mais sustentável, pois as mesmas notas depositadas no caixa eletrônico são utilizadas na função saque”, explica o executivo.

Com o Depósito Rápido, o usuário pode fazer depósitos de até R$ 2 mil, diretamente para qualquer banco. Além disso, a transação ocorre em tempo real, 24 horas por dia. Já com o PIX Saque, é possível realizar até oito retiradas grátis por mês e escolher as cédulas que quer sacar. O limite para as retiradas em dinheiro, de acordo com o Banco Central, é de R$ 3 mil durante o dia e de R$ 500,00 durante a noite.

Soluções financeiras para todos

As instituições financeiras e carteiras digitais têm aumentado o número de transações realizadas por meio dos terminais da Saque e Pague. Isso significa que a empresa está aproximando tanto clientes de grandes bancos quanto fintechs e bancos digitais. Hoje temos 22% das transações PIX realizadas pelos grandes bancos do Brasil e 78% por bancos digitais e outros.

Atualmente, a Saque e Pague conta com mais de 150 instituições transacionando em sua rede. Os clientes de fintechs e bancos digitais, como Nubank e PicPay, foram os que mais aderiram à nova modalidade, mas, agora, bancos tradicionais como Bradesco, Caixa, Itaú e Santander estão despontando entre os 10 que mais transacionam na plataforma.

Presente em mais de 3 mil pontos de atendimento distribuídos pelo País, os postos de combustíveis (2,6 milhões), supermercados (1,6 milhões) e centros comerciais (156 mil) são os locais que apresentam o maior volume de transações dos últimos dois anos.

Segundo o CEO, é necessário que as instituições financeiras ofereçam experiências multicanais para atender à demanda dos clientes. “Hoje, as pessoas buscam serviços mais personalizados e a liberdade de administrarem sua vida financeira com mais agilidade, praticidade e autonomia. Garantir que a população tenha acesso a serviços que conectem o mundo físico e digital, de forma segura, simples, sustentável e tecnológica, é um dos objetivos da Saque e Pague, que tem a inovação em seu DNA”, finaliza o executivo.

Sobre a Saque e Pague

Criada em 2010, a Saque e Pague é uma plataforma que facilita e democratiza o acesso das pessoas a soluções financeiras por meio da tecnologia. A empresa possui uma rede de autoatendimento que transformou o fluxo do dinheiro no Brasil ao permitir a circulação de valores, de forma descomplicada, no mundo físico e digital. Foi protagonista ao trazer para o País a tecnologia de reciclagem de cédulas, que faz com que o dinheiro circule de forma mais sustentável. São diferentes soluções, inovadoras e pioneiras, focadas no varejo, em instituições financeiras e em pessoas físicas – mesmo as não bancarizadas, o que possibilita a inclusão de forma democrática à parte essencial do sistema financeiro. A Saque e Pague é provedora de serviços pioneiros em redes de autoatendimento. Hoje, a empresa está presente em mais de 500 cidades por todo o País, sendo que, em mais de 50 delas, a rede é a única opção de autoatendimento. São mais de 3 mil pontos de atendimento. Além disso, a empresa tem expandido suas operações no exterior, levando a sua expertise e tecnologia no gerenciamento do dinheiro. No México está presente em 491 cidades e todos os estados Mexicanos. Na Colômbia já está presente em 12 cidades e 7 estados.