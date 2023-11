Plantava cannabis e foi preso no Monte Verde

Um rapazote que plantava cannabis e trabalhava

para o tráfico de drogas foi detido pela Força Tática da Polícia Militar na noite da terça-feira (31).

A ação dos PMs terminou na prisão do jovem de 18 anos, por tráfico de drogas, no bairro Monte Verde, em Americana. Os policiais apreenderam 124 porções de entorpecentes.

O caso começou por volta das 19h na Rua Córrego da USP. Os PMs abordaram o rapaz. No primeiro instante, foram apreendidas 30 pedras de crack e R$ 12.

Na sequência, os policiais seguiram para a casa do jovem e, durante averiguação, foram localizadas 79 porções de maconha, 15 pinos com cocaína e um pé de maconha.

Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA) e a autoridade determinou o flagrante.

