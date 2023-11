Finados Filtro do tiktok prevê data da morte

Neste finados, um filtro novo no Tiktok permite

que os usuários ‘brinquem’ e calculem a data da própria morte. Para ter acesso, basta pesquisar ‘death date’ no aplicativo e ‘calcular’ o dia que você vai morrer.

O filtro não tem sido muito positivo nos testes vistos pelo NM. A moça da foto tem previsão de morte aos 41 anos. Outros também mal passam dos 60 anos. Hoje em dia, as pessoas que passam dos 50 já preveem chegar até os 90 anos.

Além das redes sociais, seu celular deve ter aplicativos para escutar música, editar fotos e, agora, também para prever o dia da sua morte e fazer a contagem regressiva até lá.

Essa é a ideia do app Deadline, lançado recentemente para o sistema operacional iOs, da Apple. “Você vai morrer. Desculpe, todos vamos morrer. Eu também não quero”, brinca a empresa na descrição do produto na loja da Apple.

Como a meditação pode te ajudar a lidar com o luto

O luto é um sentimento complexo que pode ser refletido de maneiras diferentes em cada pessoa. No geral, porém, ele envolve emoções profundamente dolorosas e difíceis de lidar. Muitos se enganam em limitar o luto à perda de alguém, visto que ele pode ser despertado frente a grandes mudanças na nossa vida — seja a perda de alguém, de algo ou de um futuro que não vai acontecer mais.

Segundo Gabriela Frantz, especialista em meditação e formada em terapia quântica com mais de 30 cursos voltados à área, durante esse processo, é importante entender tais sentimentos e não suprimi-los. “Saber lidar com as emoções é um desafio. Talvez um dos maiores desafios que temos que enfrentar como seres humanos”, ressalta.

A especialista reforça o papel da meditação como ferramenta para olhar para o seu interior e organizar as emoções. “Lidar com o luto não é fingir que esse sentimento não está ali, não é abafar as nossas emoções, mas sim olhar para elas com consciência e saber medir o peso que elas têm”, reforça Gabi.

Como a meditação pode ajudar a lidar com o luto?

Segundo Frantz, criar uma rotina de meditação para a fase de luto é uma ótima opção para enfrentar esse momento tão difícil. “A prática é uma forma de transformar as emoções negativas, geradas pela perda, em bons sentimentos, como a gratidão e a resiliência”, destaca.

Além disso, através da cultivação do amor próprio, a meditação auxilia na cura do coração, visto que muitas pessoas podem estar lidando com uma dependência emocional do que foi perdido. “É preciso acordar sua luz, não permitindo que a perda de uma pessoa querida te leve para lugares escuros, de tristeza e saudades.”

Ela reforça a importância de sentir saudades e não oprimir nenhum tipo de sentimento, mas do papel da meditação em controlá-los, para que não tomem conta de sua mente por completo. “Tem que sentir o luto, deve-se saber que vai sentir saudades, mas é importante que isso não tome grandes proporções no seu mundo interno”, reforça a especialista.

Sobre Gabi Frantz

Conheceu a meditação aos 15 anos, e ao notar as mudanças que a prática trazia para sua vida, decidiu se aprofundar ainda mais nesse mundo. Atualmente seu currículo conta com mais de 30 cursos voltados para a área e está finalizando seu PhD em Medicina Natural pela Quantum University.

Em 2003, criou seu primeiro grupo de meditação guiada, que hoje conta com mais de 2.500 participantes diariamente. Mestre em meditação, seu perfil ativo no Instagram conta com mais de 102 mil seguidores, além disso, é dona do canal no YouTube “Meditar com vc”, que tem mais de 75 mil inscritos, e do site meditar.com.vc, onde oferece cursos gratuitos e de meditação.

