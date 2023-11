Prefeitura firma parceria com o Barco Escola da Natureza para projeto pedagógico

A Prefeitura de Americana firmou parceria com a Associação Barco Escola da Natureza para a execução do projeto pedagógico e de atividades do projeto “Navegando nas Águas do Conhecimento”. O termo de colaboração foi assinado pelo prefeito Chico Sardelli, ao lado dos secretários de Educação, Vinicius Ghizini, e de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

A assinatura ocorreu nesta terça-feira (31) no Gabinete do Prefeito, com a presença da presidente do Barco Escola, Suelen de Oliveira Passarini, do representante da associação, o ambientalista João Carlos Pinto, e da secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina.

O projeto será realizado durante o ano letivo de 2024 e visa promover a educação ambiental como parte integrante do currículo escolar, seguindo as diretrizes nacionais estabelecidas pela BNCC (Base Nacional Curricular Comum). A iniciativa pretende conscientizar, informar e capacitar a sociedade sobre o tema por meio de visitas ao Reservatório Salto Grande.

“Temos muito carinho pelo Barco Escola e em especial pelo Reservatório Salto Grande. A educação ambiental é o caminho para que a sociedade se conscientize sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e naturais de Americana”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

A parceria tem vigência de 12 meses, período em que serão atendidos até 12 mil estudantes e profissionais da rede municipal de Educação. Durante o projeto, os participantes terão a percepção crítica das questões socioambientais do reservatório, do seu entorno e de toda a comunidade e serão estimulados a propor possíveis soluções, amparados pelo corpo técnico do Barco Escola.

“O projeto ‘Navegando nas Águas do Conhecimento’ desenvolve em nossas crianças uma nova visão sobre a preservação ambiental, através da prática educativa utilizando recursos lúdicos como teatro com fantoches, dinâmicas em grupo e atividades que proporcionam a interação entre o público e o meio ambiente. Agradeço o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi pela sensibilidade com o tema”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, ressaltou a sintonia entre as pastas da Administração Municipal. “Todas as secretarias de Americana estão muito alinhadas e esta parceria na área da Educação Ambiental nos deixa muito felizes”, disse.

Ambientalista da associação, João Carlos Pinto assegurou o compromisso do Barco Escola com os estudantes da rede municipal de ensino. “Teremos um trabalho de primeira, a Educação e o Meio Ambiente de Americana podem contar conosco”, projetou.

Também participaram do ato de assinatura o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e a gestora da parceria, Eliana Baird.