Esta quarta-feira (28/01), a partir das 8h30, o Posto Local do Trabalho (PLT) da Prefeitura de Nova Odessa realizará o processo seletivo da Ajinomoto, empresa do setor alimentício, para o preenchimento de oito vagas no cargo de Operador de Produção.

As entrevistas serão realizadas no Poupatempo, localizado na Rua Duque de Caxias, 600, no Centro.

Para concorrer às oportunidades, é exigido apenas o Ensino Fundamental completo, não sendo necessária experiência anterior. A Ajinomoto oferece um pacote de benefícios que inclui convênio médico, transporte fretado, vale-alimentação, alimentação no local, GymPass e PRL.

PLT e vagas em Limeira

O local de trabalho é no município de Limeira, na unidade situada às margens da Rodovia Anhanguera. As vagas são para o segundo turno, das 13h30 às 22h20, em escala 6×1 e 6×2.