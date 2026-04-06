Especialista orienta sobre consumo consciente e destaca benefícios do cacau

O consumo de chocolate costuma gerar dúvidas sobre como aproveitar sem exageros. O chocolate pode ser incluído na rotina de forma equilibrada, desde que haja moderação e atenção à qualidade.

Segundo Nathália Delvaux, professora de Nutrição do IBMR, integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil, o Ecossistema Ânima, o chocolate não precisa ser visto apenas como um “vilão” alimentar. “Ele pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, desde que em porções moderadas e priorizando opções com maior teor de cacau e menos açúcar. Alguns estudos sugerem que o consumo moderado de chocolate rico em flavonóides pode se associar a melhoras de marcadores vasculares, mas isso não o torna um alimento livre de regras”, explica.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A especialista destaca que há diferenças importantes entre os tipos de chocolate disponíveis no mercado. O chocolate ao leite, em geral, tem menos cacau e maior quantidade de açúcar. Já o meio amargo e o amargo apresentam maior percentual de cacau e mais compostos fenólicos, além de menos açúcar. Por isso, a melhor escolha para quem busca equilíbrio é o chocolate amargo com alto teor de cacau, preferencialmente acima de 70%.

Outro ponto que costuma gerar dúvida é o significado do percentual de cacau. “O percentual indica a proporção de ingredientes derivados do cacau no produto. Em geral, quanto maior esse número, maior a presença de sólidos de cacau e potencial de compostos bioativos, embora o processamento também influencie. Ainda assim, é um bom indicativo para escolher opções menos açucaradas”, afirma Nathália.

Para aproveitar o chocolate sem exageros, a nutricionista recomenda estratégias simples no dia a dia. Definir porções pequenas, servir o chocolate no prato em vez de consumir diretamente da embalagem, planejar refeições equilibradas ao longo do dia e evitar beliscos automáticos são atitudes que ajudam a manter o controle e melhorar a relação com o alimento.

Pessoas com diabetes ou que precisam controlar a ingestão de açúcar também podem consumir chocolate, desde que com orientação adequada. “Nesses casos, é importante priorizar versões com maior teor de cacau ou sem adição de açúcar e considerar o consumo dentro do plano alimentar, contabilizando carboidratos e calorias”, destaca.

Além do sabor, o chocolate também pode trazer alguns benefícios quando consumido com moderação. “O cacau é rico em flavonóides, que contribuem para a saúde vascular e podem ajudar na circulação sanguínea. Há ainda evidências de que ele pode melhorar o desempenho cognitivo no curto prazo e reduzir a sensação de fadiga mental, o que está relacionado à sensação de bem-estar após o consumo. Mas é importante lembrar que esses benefícios estão mais associados ao chocolate amargo e não eliminam a necessidade de moderação”, conclui.

Chocolate amargo: um aliado do coração

Cinco razões, cientificamente comprovadas, que associam o seu consumo a benefícios cardiovasculares.

Tradicionalmente associado ao prazer, o chocolate – especialmente o amargo – tem ganhado espaço também como potencial aliado da saúde cardiovascular. O alimento pode contribuir para a saúde do coração, desde que consumido com moderação e critério. “O cacau é uma fonte importante de flavonoides, compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória”, afirma a nutricionista Juliana Meirelles, do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês.

Os flavonóis presentes no cacau estimulam a produção de óxido nítrico, substância que promove a vasodilatação e ajuda a controlar a pressão arterial. Além de favorecer a circulação, os flavonoides contribuem para a proteção das artérias ao combater os radicais livres, responsáveis pelo estresse oxidativo – um dos processos associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como explica a cardiologista Patrícia Oliveira, também do Centro de Cardiologia do Sírio-Libanês.

Os benefícios, no entanto, estão diretamente ligados à composição do chocolate. Dessa forma, é recomendável escolher chocolates com teor de cacau acima de 70%. “Produtos com muito açúcar, gordura saturada ou recheios acabam anulando os possíveis efeitos positivos à saúde”, atenta a cardiologista. E ainda dar preferência a versões com baixo teor de açúcar, sem gorduras trans e, se possível, enriquecidas com ingredientes funcionais como castanhas e amêndoas, que também apresentam propriedades benéficas para o sistema cardiovascular.

Embora ainda não haja consenso científico absoluto, há indícios consistentes de que o consumo regular e moderado de chocolate amargo pode contribuir para a melhora da função endotelial (a camada interna dos vasos sanguíneos), além de auxiliar no controle do colesterol e da pressão arterial.

Juliana Meirelles explica que os flavonóides também podem influenciar positivamente a sensibilidade à insulina e a resposta inflamatória do organismo. “Mas isso só é válido dentro de um contexto de alimentação equilibrada e estilo de vida saudável”, adverte ela, já que o consumo excessivo ou o uso do chocolate como ‘atalho’ para uma vida desregrada, compromete os resultados esperados.

Outro aspecto relevante é a interação entre o cacau e a microbiota intestinal – o conjunto de bactérias benéficas que habitam o trato digestivo. Um microbioma saudável favorece a absorção dos flavonoides e pode potencializar seus efeitos sobre o sistema cardiovascular. “O desequilíbrio na microbiota pode limitar a ação desses compostos bioativos, o que reforça a importância de uma alimentação rica em fibras e diversidade de nutrientes, para além do chocolate em si”, complementa.

Cinco argumentos científicos para tirar o chocolate amargo da lista dos vilões:

Contribui para a redução da pressão arterial; Melhora a função dos vasos sanguíneos; Combate inflamações e ajuda na defesa contra o desgaste celular; Auxilia no controle do colesterol, o que é importante para a saúde do coração; Tem leve ação anticoagulante, benéfica para a circulação.

A recomendação, reforça a especialista, é manter a porção pequena – idealmente após as refeições – e integrá-la a um plano alimentar balanceado. “No dia a dia, trocar a culpa por consciência pode ser um gesto de cuidado com o próprio corpo. Escolher bem o chocolate é um ato de prazer e de prevenção”, diz Juliana.

Sobre o Sírio-Libanês

A Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, instituição filantrópica que completou 100 anos em 2021, atua diariamente para oferecer e compartilhar com a sociedade uma assistência médico-hospitalar de excelência, com atendimento humanizado e individualizado em mais de 60 especialidades. Desde 2007, é reconhecida pela Joint Commission International (JCI), principal órgão mundial em qualidade e segurança hospitalar, e é a única instituição no Brasil a possuir também a acreditação da JCI em Atenção Primária à Saúde.

Por meio da Faculdade Sírio-Libanês, contribui para a formação de profissionais de saúde éticos e preparados para atuar com base em boas práticas, além de fomentar o desenvolvimento científico com estudos e pesquisas nacionais e internacionais. A instituição oferece graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, residências médicas e multiprofissionais, cursos de atualização, estágios, seminários e reuniões científicas.

O Sírio-Libanês foi pioneiro na criação de programas de Saúde Populacional, que reúnem empresas, operadoras e equipes de Atenção Primária no cuidado contínuo e qualificado, apoiando a gestão do benefício do plano de saúde e promovendo qualidade de vida e produtividade. Atualmente, está presente com dois hospitais e cinco unidades em São Paulo e Brasília. Saiba mais em nosso site: Link.

Leia + sobre saúde