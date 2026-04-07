Espetáculo Via Crucis reúne milhares de pessoas em Santa Bárbara

A 27ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste foi marcada por grande sucesso de público e forte emoção ao longo de todas as noites de apresentação no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. Com entrada gratuita, o evento reuniu milhares de pessoas entre os dias 31 de março e 5 de abril, consolidando-se como uma das mais importantes manifestações culturais e religiosas do Município.

Desde a estreia, a encenação já demonstrava sua força, com arquibancadas cheias e grande aceitação do público. Ao longo dos dias, o Espetáculo manteve o alto nível de participação, envolvendo famílias barbarenses e visitantes de toda a região, que acompanharam uma produção marcada pela qualidade artística, organização e sensibilidade na abordagem da história.

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“O sucesso da 27ª edição do Espetáculo Via Crucis mostra a força da nossa cultura e da união da nossa gente. Estamos falando da maior história da humanidade e da mais profunda lição de amor ao próximo que Jesus Cristo nos deixou, um exemplo de entrega, compaixão e fé que atravessa gerações e continua tocando corações”, comentou o prefeito Rafael Piovezan. “Parabenizo todos os envolvidos, em especial os artistas voluntários, equipe técnica, organizadores e servidores, que se dedicaram com tanto empenho para entregar um Espetáculo emocionante e de alto nível”, complementou.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, destacou a importância do evento e o engajamento de todos os envolvidos. “Encerramos a 27ª edição do Espetáculo Via Crucis com o coração cheio de gratidão. Foi emocionante ver o envolvimento e a entrega de cada artista voluntário, produtor, técnico e colaborador que tornou esse momento possível. O carinho e a resposta do público, que mais uma vez prestigiou e se emocionou conosco, mostram a força e o significado dessa tradição para Santa Bárbara d’Oeste”, afirmou.

Nesta edição, a dramaturgia trouxe um novo olhar inspirado na “série do caminhante”, com base na lenda de São Cristóvão. A proposta apresentou a jornada de um peregrino em busca de sentido, conectando diferentes trajetórias e promovendo reflexões sobre fé, propósito e transformação, elementos que emocionaram o público e deram ainda mais profundidade à encenação.

Com um grande elenco formado por artistas voluntários, além de equipe técnica e de produção, o espetáculo evidenciou o envolvimento coletivo e o comprometimento de todos os participantes, resultando em apresentações de alto nível e grande impacto.

Além do sucesso cultural, o evento também teve impacto positivo na economia local. A Praça de Alimentação movimentou o valor total de R$ 94.345,00, sendo composta por cinco food trucks, com a destinação de 10% das vendas ao Fundo Municipal de Turismo, contribuindo para o fortalecimento de ações futuras no setor.

A edição 2026 do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio de Supermercados Pague Menos e TRBR, apoio de Tivoli Shopping, Cristiantex Magazine, SOS Telecom e Jardim Di Napoli Residenziale, media partner EPTV e TV TodoDia, e gestão cultural da Amigos da Cultura Barbarense – Associação Social e Artística.

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