O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza, nesta terça-feira (7), a interdição de trecho da Avenida Paschoal Ardito, na altura do número 1.176, no bairro São Vito, para execução de reparo em registro da rede de água que apresenta vazamento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com a autarquia, a intervenção será realizada na esquina com a Rua São Vito e o trânsito sofrerá interdições nos dois sentidos da via.

No sentido Centro/bairro da Avenida Paschoal Ardito, a interdição ocorrerá com desvio na esquina com a Rua Emílio Covessi. Já no sentido bairro/Centro, o desvio será feito na esquina com a Rua São Vito.

DAE SINALIZA

O local estará devidamente sinalizado para garantir a segurança de motoristas e pedestres durante a execução dos serviços.

DAE inicia substituição de rede para melhorar abastecimento na Rua Álvaro Ribeiro





O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (6), a substituição da rede de abastecimento de água na Rua Álvaro Ribeiro, no bairro Vila Rehder, no trecho entre as ruas Dr. Cícero Jones e Capitão Sebastião Antas. Os trabalhos devem ser concluídos nesta terça-feira (7). O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (6), a substituição da rede de abastecimento de água na Rua Álvaro Ribeiro, no bairro Vila Rehder, no trecho entre as ruas Dr. Cícero Jones e Capitão Sebastião Antas. Os trabalhos devem ser concluídos nesta terça-feira (7). No local, estão sendo trocados aproximadamente 80 metros de tubulação antiga de ferro por nova rede em PVC de 50 milímetros. O serviço integra as ações contínuas de modernização do sistema de distribuição no município. As redes de ferro, instaladas há mais tempo, apresentam desgaste natural provocado pelo tempo e pelas condições do solo, o que pode aumentar a incidência de vazamentos, obstruções e a necessidade de manutenções corretivas. A substituição por tubulação em PVC proporciona maior resistência à corrosão, melhor desempenho hidráulico e maior durabilidade, além de contribuir para a redução de rompimentos, melhoria da pressão e maior estabilidade no abastecimento.

Leia Mais notícias da cidade e região