“Poesia é a ferramenta de transformação mais poderosa que existe”, diz Ryane Leão

A poetisa e autora best-seller encantou o público do sarau Parada Poética com a simplicidade de seus versos, na noite de segunda-feira (2)

Poesia para salvar uma vida. É com essa crença que a autora Ryane Leão se dedica ao labor de escrever versos. A artista foi a convidada da primeira edição deste ano do sarau Parada Poética, promovida pela Prefeitura de Hortolândia, na noite desta segunda-feira (2). O evento integra a programação da Semana Cultural deste mês.

A poetisa veio a Hortolândia respaldada por um impressionante sucesso editorial. Seus dois primeiros livros, “Tudo nela brilha e queima”, de 2017, e “Jamais peço desculpas por me derramar”, de 2019, já venderam juntos mais de 250.000 exemplares.

“Atribuo esse sucesso à linguagem acessível que escrevo. Isso faz com que eu consiga alcançar pessoas de todas as idades. É uma linguagem poeticamente simples com a qual o público se identifica”, analisa a poetisa.

Obra

No ano passado, Ryane publicou sua mais recente obra, “Ninguém pode parar uma mulher ventania”. A poetisa destaca que alguns especialistas avalisam que seus três primeiros livros formam juntos uma trilogia. “Há quem diga que o meu primeiro livro é fogo. O segundo água, e o terceiro terra”, explica a artista.

Apesar da origem pobre, Ryane contou com apoio da família quando decidiu seguir carreira literária. “Minha falecida avó sempre foi uma leitora fiel e crítica da minha obra. Inclusive, eu e ela costumávamos fazer um clube do livro”, conta com bom humor a poetisa.

Neste ano Ryane deverá ter um ritmo intenso de trabalho. A poetisa planeja lançar um livro novo e seu primeiro romance. Em meio ao atual cenário que o mundo vive com tantos problemas, crises e conflitos, a poetisa reforça a importância de serem realizados eventos como o sarau Parada Poética, da Prefeitura de Hortolândia.

Sarau

“Dia desses, eu conversei com uma amiga minha que é cantora. Na época que estamos vivendo, com tantas coisas horrorosas, é importante existirem eventos como este sarau. É importante para convencer as pessoas que o encantamento não acabou. Poesia é a ferramenta de transformação mais poderosa que existe. Ela muda uma cabeça, salva uma vida”, decreta a poetisa.

Além de se maravilhar com a arte poética de Ryane Leão, o público pôde soltar a voz no sarau Parada Poética para declamar versos de autoria própria de outros autores. E como já é tradição no evento, o anfitrião Renan Inquérito regou a convidada com a chuva de confete.

A Semana Cultural deste mês, realizada pela Prefeitura de Hortolândia, prossegue até este domingo, dia 8.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos culturais.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

