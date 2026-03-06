Santa Bárbara apresenta Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou nesta segunda-feira (2) audiência pública para a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).

O encontro ocorreu no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, ocasião em que foram apresentados dados referentes aos diversos tipos de resíduos gerados no município, bem como as diretrizes, estratégias, metas e prazos que nortearão as ações da Administração Municipal na área de resíduos sólidos.

O PMGIRS foi elaborado em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), especialmente no que se refere à aplicação dos princípios da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Além de atender às exigências legais, o Plano constitui instrumento estratégico para a Administração Pública, ao estabelecer metas e ações voltadas à gestão sustentável dos resíduos sólidos produzidos em Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa tem como objetivos promover maior eficiência na prestação dos serviços, reduzir impactos ambientais e fortalecer as políticas públicas relacionadas à limpeza urbana e ao manejo de resíduos.

A audiência pública contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro, do biólogo da pasta, Fábio Vicentin Diniz, do superintendente do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos), Valdemir Ravagnani (Mimo), além de representantes da Ares-PCJ, da Câmara Municipal e da sociedade civil.

