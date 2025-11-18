A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), realizou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (18) a “Operação Klavin”, que resultou na prisão em flagrante de dois investigados durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Nova Odessa. O comerciante R.M.S., de 35 anos, e o ajudante-geral D.N.M., 30, ocorreram pelos crimes de tráfico de drogas, crimes contra as relações de consumo e contrabando.

A ação teve início após denúncia indicando que proprietários de bares estariam adquirindo entorpecentes por meio de um “consórcio”, com o objetivo de reduzir o custo de aquisição da droga para posterior comercialização. Diante das informações, os agentes da Dise realizaram diligências investigativas que subsidiaram a representação judicial pela expedição dos mandados. Durante a operação policial, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas ruas Geraldo Leme e Eucaliptos, no Residencial Klavin.

Bares

No primeiro endereço, um bar, foram encontradas porções de maconha fracionadas para venda, um tijolo de maconha, uma barra de haxixe, além de dinheiro, três balanças de precisão e telefones celulares. O responsável pelo local, um homem de 35 anos, recebeu voz de prisão em flagrante.

No segundo endereço, também um bar, foram apreendidos 25 litros de bebida alcoólica sem identificação e sem rotulagem obrigatória, cigarros contrabandeados do Paraguai e dinheiro. Além disso, no veículo do investigado foi localizado um compartimento oculto sob o câmbio, no qual havia porções de maconha. O investigado de 30 anos, funcionário do Departamento de Água e Esgoto de Americana, foi preso.

Prisões da Polícia Civil

Diante da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, a autoridade policial ratificou as prisões e adotou todas as providências de Polícia Judiciária cabíveis. Após os procedimentos de praxe, os indiciados serão submetidos a exame cautelar e, posteriormente, escoltados à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerão à disposição da Justiça para Audiência de Custódia.

Por meio de nota, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou que “ainda não foi notificado oficialmente sobre a prisão e que vai buscar as informações para tomar as medidas que forem necessárias”.

