Na madrugada desta sexta feira(15), o proprietário da rede de lanchonete “GARAGEM LANCHES”, localizada na Av. Abdo Najar no bairro Nova Americana, foi informado pela empresa de monitoramento SOS de que havia ocorrido uma invasão em seu estabelecimento.

A empresa solicitou sua presença no local e informou que a Polícia Militar já havia sido acionada e detido o suspeito, identificado como W. S. J

Durante a abordagem, foram encontrados com o indivíduo, 102,90 em moedas(pertencentes à lanchonete) e três garrafas PET de refrigerante Coca Cola.

Dono de lanchonete confirma ser o ladrão

A vítima relatou que, ao verificar as imagens do sistema de CFTV, constatou que o autor detido é o mesmo registrado pelas câmeras no momento do crime. Ele informou que o suspeito ingressou no local escalando um muro de aproximadamente 3 metros de altura, não havendo sinais de arrombamento.

O homem permaneceu a disposição da justiça. Os valores e produtos recuperados foram devolvidos a vítima.

