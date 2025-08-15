Banco de Sangue do HM reforça a necessidade de doação de todos os tipos

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está fazendo um alerta à população sobre a necessidade de doações permanentes para todos os tipos sanguíneos. Apesar de campanhas pontuais destacarem grupos específicos, como O negativo (doador universal) ou tipos mais raros, todos os hemocomponentes são essenciais para manter os estoques em níveis seguros e atender à demanda hospitalar.

Pacientes em tratamento de câncer, vítimas de acidentes, pessoas em cirurgias de grande porte e mães com complicações no parto dependem diariamente dessas doações. O sangue coletado é separado em diferentes componentes (hemácias, plaquetas e plasma), permitindo que uma única doação beneficie múltiplos pacientes.

O Banco de Sangue do HM ressalta que os estoques sofrem variações sazonais, com quedas significativas durante feriados prolongados e períodos de férias. Por isso, a instituição reforça o chamado para que doadores de todos os tipos compareçam regularmente.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os doadores são atendidos por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio.

Confira os critérios para a doação:

– Estar bem de saúde

– Não estar de jejum

– Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação

– Não fumar duas horas antes

– Pesar mais que 50 kg

– Ter idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos deve comparecer acompanhado do responsável legal)

– Permanecer de repouso no mínimo seis horas na noite anterior da doação

– Evitar o consumo de alimentos gordurosos

– Apresentar documento com foto

O Hospital Municipal é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

