Morre fotógrafo Cleiber Ribeiro, 54

O fotógrafo Cleiber Vaz Ribeiro, 54, morreu esta sexta-feira (15) em Americana. Ele sofreu um infarto no começo da manhã em casa.

O óbito foi registrado pouco depois das 7h.

Fotógrafo com décadas de experiência e muito conhecido no meio do jornalismo impresso e radiofônico, Cleiber Ribeiro trabalhou nos jornais O Libeiral e Tododia, os principais de Americana, em revistas da cidade e órgãos de imprensa da região.

Cleiber Ribeiro deica um filho DIEGO (maior de idade).

Ele deixa um filho. O velório será das 8h às 16h deste sábado (16), no Parque Nossa Senhora da Conceição, em Campinas.

