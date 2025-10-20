Etec Polivalente de Americana abre as portas para a comunidade

Visitantes poderão conhecer cursos, laboratórios, infraestrutura e projetos de estudantes nos dias 20 e 21 de outubro, das 9 às 21 horas

A Escola Técnica Estadual (Etec) Polivalente de Americana abre suas portas entre hoje e amanhã (20 e 21 de outubro), das 9 às 21 horas, para receber a comunidade com uma programação especial. O objetivo é apresentar aos visitantes os cursos oferecidos, os laboratórios e os projetos desenvolvidos por estudantes e professores. A iniciativa integra as atividades do projeto Etecs e Fatecs de Portas Abertas.

Durante a programação, os visitantes poderão participar de atividades guiadas e oficinas interativas, além de acompanhar a apresentação de trabalhos produzidos ao longo do ano letivo por alunos e docentes.

“Os visitantes poderão explorar nossos cursos técnicos, visitar laboratórios e conhecer projetos. Também terão a oportunidade de conversar com alunos e professores que fazem parte dessa grande comunidade de inovação, criatividade e aprendizado”, destaca a professora Silmara Azevedo.

A ação também contará com orientação para pessoas interessadas em participar do Vestibulinho das Etecs, com informações sobre cursos e oportunidades de formação disponíveis.

Vestibulinho

Interessados em participar do Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2026 podem fazer sua inscrição até 3 de novembro, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 29.

O processo seletivo das Etecs oferece vagas para ingresso nos Ensinos Médio, Médio integrado ao Técnico, AMS – modelo de ensino que integra os Ensinos Médio, Técnico e Superior –, além de cursos Técnicos e Especializações Técnicas.

A Etec Polivalente de Americana conta com 720 vagas disponíveis neste Vestibulinho, distribuídos em diversas modalidades. Os cursos podem ser consultados no site.

Serviço

Poli de Portas Abertas

Local: Etec Polivalente de Americana

Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, 567 – Vila Israel, Americana

Dias: 20 e 21 de outubro

Horário: das 9 às 21 horas

