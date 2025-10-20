Polícia Ambiental resgata 46 aves silvestres de cativeiro em Hortolândia

Ocorrência teve multa de R$ 27,5 mil e entre os animais estava de espécie ameaçada de extinção

No sábado (18), a Polícia Militar Ambiental realizou em Hortolândia uma operação que resultou no resgate de 46 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro. A denúncia anônima permitiu à corporação localizar os animais, entre os quais estava da espécie Caboclinho — reconhecida no Decreto nº 63.853/2018 como espécie ameaçada de extinção no Estado de São Paulo.

Segundo informações, foi constatado que o detentor das aves não possuía cadastro ativo como criador amadorista de passeriformes regulamentado, o que caracteriza crime ambiental. Em razão desse fato, a PM Ambiental lavrou auto de infração no valor de R$ 27,5 mil.

As 46 aves apreendidas correspondiam a diferentes espécies, como: Caboclinho, Canário-da-terra, Trinca-ferro-verdadeiro, Galo-de-campina, Tico-tico-rei, Papa-capim, Sabiá-barranco, Garibaldi, Tiziu, Encontro, Tico-tico, Sanhaçu, Bigodinho, Papagaio-verdadeiro e Tuim.

Os animais foram encaminhados ao Instituto Belas Aves, em Limeira, onde passarão por avaliação, manejo e reabilitação conforme necessidade. O decreto estadual citado prevê que as espécies da fauna silvestre identificadas como “ameaçadas de extinção” devem ser preservadas e têm sua utilização condicionada a regras especiais.

Em nota, a Polícia Militar Ambiental reafirma que denúncias à população são fundamentais para que casos como este sejam coibidos. Quem tiver informações sobre manutenção ilegal de fauna silvestre pode (e deve) entrar em contato com os canais oficiais para ajuda.

