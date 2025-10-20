Brenda Caroline Pereira Xavier, fotógrafa de 29 anos, enfrentará julgamento pelo Tribunal do Júri nesta segunda-feira (20/10), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela é acusada de assassinar o namorado, Carlos Felipe Camargo da Silva, com múltiplas facadas em março de 2024. O Ministério Público a denunciou por homicídio triplamente qualificado e por tentar alterar a cena do crime.

De acordo com a investigação, Brenda não teria aceitado o fim do relacionamento e atacou Carlos com ao menos nove facadas dentro da casa onde o casal morava.

A acusada teria ainda tentado encobrir o crime, limpando vestígios de sangue encontrados em diversos cômodos da residência.

Fotógrafa confessou crime

Dias após os acontecimentos, Brenda confessou o crime, alegando ter agido em legítima defesa. Em setembro, a Justiça determinou que ela fosse submetida a júri popular. A decisão foi tomada pela 2ª Vara do Júri e das Execuções de Ribeirão Preto.

Na noite do dia 3 de março, Carlos procurou abrigo na casa da mãe e do irmão, Bruno, levando seus pertences. Pouco depois, Brenda apareceu no local e pediu para conversar com o ex-companheiro. Após o encontro, Carlos informou à família que havia decidido reatar o relacionamento e retornaria à residência do casal.

Horas depois, a mãe de Brenda ligou para Bruno, dizendo que Carlos havia sofrido um acidente e morrido, sem explicar o que teria ocorrido. Na Unidade de Pronto Atendimento Norte, os médicos constataram que Carlos havia sido esfaqueado diversas vezes.

O boletim de ocorrência apontou sinais de tentativa de encobrimento do crime, com sangue espalhado por vários ambientes da casa e vestígios de que o local havia sido recentemente lavado. As evidências reforçaram a suspeita de que Brenda tentou manipular a cena para dificultar a apuração dos fatos.

