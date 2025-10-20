Feira da Gestante volta a Campinas com produtos a partir de R$ 1,99

O evento ocorre de 29 de outubro a 2 de novembro no Expo Boulevard Iguatemi, com foco em gestantes e itens para bebês de zero a dois anos e traz workshop de primeiros socorros

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Feira da Gestante, considerada a maior do segmento, chega à terceira edição em Campinas (SP), entre 29 de outubro a 02 de novembro, no Expo Boulevard Iguatemi, com entrada gratuita . Além de contar com mais 40 expositores voltados a produtos e serviços para mães e bebês, a programação inclui ainda um workshop sobre primeiros socorros voltado para o público infantil, com foco na manobra de Heimlich — técnica utilizada em casos de engasgo —, ministrado por profissionais da Equipe Santana de Bombeiros, realizado em todos os dias de evento, às 16h.

Impulsionada pela expansão do mercado de produtos materno-infantis, que movimentou US$584,5 bilhões em 2025 e deve atingir US$606,1 bilhões em 2026, de acordo com a Business Research Insights, a feira se destaca por oferecer uma experiência de compra abrangente e por atuar como um elo estratégico entre marcas e consumidores. Com foco em produtos e serviços destinados a bebês de zero a dois anos, além de atender às necessidades das gestantes e mães no pós-parto, o evento apresentará uma ampla variedade de itens, entre roupas, acessórios, enxoval, móveis e brinquedos, com preços a partir de R$ 1,99. Peças essenciais, como bodys, poderão ser encontradas a partir de R$ 4,99.

Além disso, esta edição traz um sorteio especial de um vale-compras no valor de R$ 1.000 para ser utilizado nos estandes da feira. Para participar, basta acessar as redes sociais da Feira da Gestante Campinas até o dia 31 de outubro e seguir as instruções disponíveis. O público também encontrará uma variedade de produtos personalizados com bordados e gravações, além de novidades do setor, como aquecedor de mamadeira portátil, carrinhos de bebê ultracompactos para viagem e o bebê-conforto com base giratória que viralizou recentemente na internet.

De acordo com Eliane Paim, diretora de marketing e comunicação da Feira da Gestante, a realização do evento em Campinas reforça o compromisso da organização em atender à crescente demanda do público local. “É uma oportunidade singular para as famílias, que conseguem montar o enxoval completo em um único lugar, com diversidade, qualidade e preços acessíveis,” ressalta.

Serviço:

Feira da Gestante Campinas

Data: 29/10 a 02/11

Local: Expo Boulevard Iguatemi (Av. Sen. Darcy Ribeiro, 140 – Vila Brandina, Campinas – SP).

Horários: quarta a sexta-feira das 14h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo das 10h às 19h.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP