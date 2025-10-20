O Eldorado sagrou-se campeão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 5ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). No sábado (18), em final no Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco, o Eldorado venceu o Fúria | Biriguis Raiz pelo placar de 1 a 0, gol de Rhyan.

O título foi conquistado de forma invicta pelo Eldorado, que teve na competição 6 vitórias e 1 empate, com 15 gols marcados (melhor ataque) e 2 gols sofridos (melhor defesa).

Eldorado subiu pra 4a divisão

Além dos finalistas, Tottenham SBO e Família Esmeralda são as equipes que conquistaram o acesso para a 4ª divisão de 2026.

Ao fim da partida, além das premiações aos finalistas, Alisson Bianchi, do Holanda Legends, recebeu o troféu de artilheiro da competição com 7 gols marcados, enquanto Luigi, Rafael Piovezan, ambos do Fúria | Biriguis Raiz, e Weriky, do Eldorado, foram os goleiros menos vazados com apenas 2 gols sofridos.

“Santa Bárbara é a única cidade do Brasil a contar com cinco divisões em seu Futebol Amador. Parabéns ao Eldorado, o primeiro campeão dessa história. Um grande time, que leva o título de forma invicta e com o melhor ataque da competição. Aliás, foi um orgulho enorme ter vestido a camisa do time que jogo há décadas – foi lá no fim dos anos 90 que nos reunimos e iniciamos a nossa história no Fúria. Neste campeonato vivi inúmeras emoções.

Depois de anos voltei a jogar o Amador da minha cidade, fiz boas defesas, peguei pênalti e também tive a minha lesão. Na reta final, em casa, me cuidando, torci pelos meus amigos. Aos que subiram, que venha a 4ª divisão de 2026. E a todos os participantes do Futebol Amador barbarense, meu muito obrigado por nos auxiliar a mostrar o quanto Santa Bárbara d’Oeste é destaque e ocupa uma posição de vanguarda em nosso País”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

