Procon Americana atende em nova sede a partir de novembro

A partir do dia 3 de novembro (segunda-feira), o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Americana passa a atender em novo endereço, na Rua Sete de Setembro, 635 – Centro. A cerimônia de inauguração será realizada às 9h e em seguida o atendimento ao público já estará disponível. O funcionamento da unidade permanece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

De acordo com o diretor do órgão, Estevão Luis Cardoso Pavan, o novo espaço oferece melhores condições de trabalho e atendimento. “A alteração de endereço do Procon de Americana irá oferecer mais comodidade e estrutura aos consumidores, com maior espaço para o acolhimento e o recebimento das demandas e reclamações de consumo, em uma região estratégica para a cidade”, destacou.

Por conta da mudança, um telefone provisório será disponibilizado nos primeiros dias, e o contato poderá ser feito pelo número (19) 3407-0220.

Atualmente localizado no Paço Municipal, o Procon suspenderá o atendimento presencial no dia 31 de outubro, em razão do deslocamento. A Prefeitura lembra que o contato com o órgão também pode ser feito pelo portal www.americana.sp.gov.br/portal_procon

