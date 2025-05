O Ponto de Cultura Associação Estação Quilombo promove, nesta terça-feira (13), às 19h, uma oficina de baque virado com o mestre Danilo Mendes Santos, da Nação Encanto do Dendê, na Estação Cultura de Americana (Avenida Dr. Antônio Lobo, 166, Centro). A participação é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia.

Mestre Danilo é educador, marceneiro, carnavalesco, aderecista e brincante de maracatu desde 2003. Começou sua trajetória na Nação do Maracatu Aurora Africana em Jaboatão dos Gararapes (PE), onde atuou até o ano de 2020, quando recebeu junto a Adilio Santos a Nação do Maracatu Encanto do Dendê, do mesmo município.

A Associação Estação Quilombo foi contemplada por edital de chamamento lançado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o objetivo de fomentar projetos continuados e ampliar o acesso da população às atividades culturais. O Ponto de Cultura promove, nas terças-feiras às 19h, ensaios semanais de maracatu, em atividades gratuitas e abertas ao público sobre os instrumentos, a música e a cultura da manifestação.

“A Política Nacional de Cultura Viva (PNCV) prevê o fomento de iniciativas culturais relevantes para os territórios e a Associação Estação Quilombo foi um dos seis projetos continuados de pontos de cultura contemplados pelo edital lançado pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, detalhou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O projeto é realizado por meio do Ponto de Cultura Associação Estação Quilombo, com financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc, por meio do edital PNAB 06/2024, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo Federal, via Ministério da Cultura.