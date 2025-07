Por que as pessoas pedem demissão mesmo em bons empregos?

Cultivar um novo modelo de capacitação contínua, estratégica e conectada diretamente à performance e aos objetivos do negócio. Esse é o convite de Flora Alves com a publicação do livro Revolução da aprendizagem – Transformando a educação corporativa em culturas de aprendizagem florescentes pela DVS Editora.

Referência nacional em aprendizagem corporativa e autora dos best-sellers “Gamification” e “Trahentem®”, Flora busca inspirar líderes, profissionais de T&D (Treinamento & Desenvolvimento), RH e agentes de mudança a ressignificarem o papel da educação nas organizações. Para ela, é preciso abandonar a lógica da formação como um evento pontual, limitado à entrega de conteúdo, e adotar uma abordagem holística e sistêmica.

Segundo a especialista, essa mudança começa com o reconhecimento de que o aprendizado não é responsabilidade exclusiva de uma área. Trata-se de um compromisso coletivo, compartilhado entre líderes, áreas de apoio, gestores e colaboradores. Uma cultura de aprendizagem florescente precisa de ambientes psicologicamente seguros, que estimulem a curiosidade, a experimentação e a reflexão constante. Nessas organizações, o erro não é punido, mas reconhecido como parte do processo de experimentação e evolução.

Um dos pilares centrais da obra é o reposicionamento dos talentos de RH e T&D como Consultores de Performance. Eles deixam de ser responsáveis pela produção e distribuição de conteúdo e assumem uma postura analítica e crítica. São agentes que mergulham em diagnósticos profundos e identificam, com base em dados, as causas reais dos problemas de desempenho, que nem sempre estão ligados à falta de conhecimento ou habilidades.

Para Flora, essa atuação estratégica exige coragem para dizer “não” a pedidos que que resultam em sucateamento da aprendizagem e desperdício de investimento. Nesse sentido, a consultora lista o conjunto de habilidades essenciais para o novo perfil do T&D e RH que inclui, dentre outras, o pensamento analítico, crítico e criativo, a inteligência emocional e a gestão da mudança.

Estes novos profissionais, segundo a autora, serão responsáveis por propor soluções relevantes e conectadas à performance das pessoas. Para resolver os dilemas do dia a dia, eles devem considerar o contexto de atuação e necessidades dos aprendizes e os influenciadores de performance presentes no ambiente. Trata-se de uma atuação próxima da liderança, baseada na identificação de conhecimentos e habilidades essenciais para a sustentabilidade do negócio e que ajudarão a promover o upskilling, reskilling e prontidão da força de trabalho.

Ao longo das páginas, o Ciclo de Experiências de Aprendizagem também é apresentado. Composto por Análise, Design, Implementação e Avaliação, ele serve como modelo essencial para criar iniciativas eficazes de desenvolvimento humano alinhadas aos objetivos da organização. O Design é destacado como a etapa central do processo, onde se define intencionalmente como a experiência será vivida, quem deve ser envolvido e que tipo de suporte será oferecido para garantir a transferência do conhecimento para a prática por meio de uma performance melhorada.

A publicação ainda traz estudos de caso reais que ilustram a aplicação dos conceitos apresentados. Entre eles, o EXPAMD Lab da Petrobras e um programa de capacitação para membros do Serviço Veterinário Oficial, demonstram como é possível criar espaços de inovação centrados no aprendiz, com resultados concretos para as organizações.

Em um cenário de mudanças aceleradas, transformações tecnológicas e exigências crescentes por adaptabilidade, Revolução da Aprendizagem lança um olhar contemporâneo e sistêmico sobre o desenvolvimento humano nas organizações. Flora Alves convida os leitores a repensarem modelos tradicionais de treinamento, propondo experiências intencionais, centradas no aprendiz e conectadas ao negócio. A lição é clara: a educação corporativa só tem valor real quando envolve propósito, engajamento e aplicabilidade prática para se transformar em performance.

Ficha técnica

Título: Revolução da aprendizagem – Transformando a educação corporativa em culturas de aprendizagem florescentes

Autoria: Flora Alves

Editora: DVS Editora

ISBN: 978-6556951492

Páginas: 264

Preço: R$ 89,00

Onde encontrar: Amazon e principais livrarias do país

Sobre a autora

Flora Alves é empreendedora, feminista, Chief Learning Officer (CLO) da SG Aprendizagem e ativista incansável no fortalecimento de culturas de aprendizagem que impulsionam resultados. Especialista em simplificar o complexo, combina a expertise em Recursos Humanos, Comunicação, Negócios e Design Thinking para criar soluções de aprendizagem inovadoras.

Flora domina a arte de conectar o desenvolvimento de pessoas aos objetivos estratégicos das organizações. Inventora da metodologia Trahentem® para o Design de Aprendizagem com uso de Canvas, ela capacita profissionais e empresas a construir culturas de aprendizagem florescentes. Suas formações Instrutor Master e Design de Aprendizagem já transformaram milhares de profissionais, e sua voz ressoa globalmente como palestrante internacional. Autora dos best-sellers “Gamification”, “Trahentem®” e “Instrutor Master”, Flora Alves está liderando a revolução da aprendizagem corporativa.

