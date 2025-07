São Paulo já emitiu 4 milhões de Carteiras de Identidade Nacional, o equivalente a quase 9% da população do estado

Primeira emissão do documento que estabelece padrão único para todo o país é gratuita. Biometria da CIN será base para concessão e renovação de benefícios de seguridade social

A primeira via é gratuita e emitida em todos os estados. Documento é importante para o governo brasileiro reduzir fraudes, melhorar cadastros administrativos e ofertar melhores serviços – Foto: Divulgação

Até o dia 23 de julho, São Paulo já havia emitido 4,04 milhões de novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN), o equivalente a 8,79% da população do estado. Em todo o país, mais de 30 milhões de brasileiros já emitiram o documento. Os números estão consolidados em base de dados divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No estado paulista foram emitidos 1,92 milhão de registros de pessoas do sexo masculino (47,68%) e 2,11 milhões do sexo feminino (52,32%). A média diária de emissões é de 3.596. Só no mês de julho de 2025, foram registrados mais de 296,1 mil documentos.

COMO FAZER — A primeira via é gratuita. A CIN é emitida em todos os estados (confira como fazer na sua Unidade Federativa). É necessário levar certidão de nascimento ou de casamento.

IDADE — A faixa etária que mais tem se beneficiado do serviço em São Paulo é a parcela da população de 15 a 19 anos. São 416,3 mil pessoas dessa idade (10,30% do total no estado). A segunda faixa com maior número de registros é a entre 0 e 4 anos, com 387,8 mil emissões no estado (9,60% do total).

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — Dos 30 milhões de documentos emitidos até 23 de julho no Brasil, 493 mil foram registrados por pessoas com deficiência. Em São Paulo, são 36.562 pessoas. Desse universo, 11.481 são de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (29,61%), 4.475 pessoas com deficiência intelectual (11,54%), 14.572 com deficiência física (37,58%), 4.503 com deficiência visual (11.61%) e 3.740 com deficiência auditiva (9,65%).

Documento faz uso de biometria para maior segurança

SEGURANÇA – A CIN é importante para o governo brasileiro reduzir fraudes, melhorar cadastros administrativos e ofertar melhores serviços. O documento estabelece um padrão nacional e único em torno do CPF. Conta com recursos avançados de segurança, como o QR Code, tanto na versão física quanto na digital. O código contém uma assinatura digital que garante autenticidade e dificulta tentativas de falsificação. O documento também possibilita acesso mais seguro (conta Ouro) aos milhares de serviços digitais disponíveis no portal GOV.BR.

BIOMETRIA – A CIN permite o uso da biometria, o que fortalece a segurança do cidadão e do governo e, a partir de agora, o acesso a benefícios sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto que regulamenta o uso da biometria na concessão, renovação e manutenção de benefícios da seguridade social. A implementação será gradual. Quem já possui benefício terá mais tempo para se adequar. O texto indica que a CIN será a base de referência para o cadastro. “Queremos um Estado mais moderno, eficiente e próximo de cada cidadão. Um governo para cada pessoa”, afirmou o presidente em postagem na rede social X.

APLICATIVO – No evento também foi lançado o aplicativo da CIN, para validação oficial e gratuita dos dados do documento. O aplicativo foi desenvolvido justamente para oferecer uma forma rápida, pública e gratuita de conferir se o QR Code do documento foi de fato emitido pelo ministério. A ferramenta opera em dois modos: o detalhado, que apresenta todas as informações da base nacional quando há conexão com a internet, e o modo parcial que, mesmo off-line, permite verificar o CPF e a data de nascimento da pessoa.

