Câmara barbarense apreciam três projetos e oito moções na 26ª Reunião Ordinária

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste promove nesta terça-feira, dia 29, a partir das 14 horas, a 26ª Reunião Ordinária do exercício legislativo de 2025. A sessão contará com a análise e votação de três projetos, além de oito moções, e transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Leis (site, redes sociais e rádio Santa Bárbara FM).

Entre os projetos em pauta está o Projeto de Lei nº 65/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a aderir ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas (Cismetro).

Ainda na sessão, estão em discussão dois Projetos de Decreto Legislativo que concedem o título honorífico de “Cidadão Barbarense”. O Projeto nº 10/2025 homenageia Nelson Campagnolo, de iniciativa do vereador Carlos Fontes, e o Projeto nº 11/2025 concede o título a Joarez Paulino da Silva, conhecido como “Juá Lanche”, proposto pelo vereador Celso Ávila.

Mais

Além disso, a pauta traz a apreciação de moções que contemplam diferentes temas. Dentre elas, destaque para a Moção nº 204/2025, do vereador Celso Ávila, que solicita à Câmara dos Deputados a agilização na discussão do Projeto de Lei 5034/2024, que trata da oferta da terapia ABA (Análise Aplicada ao Comportamento) no Sistema Único de Saúde (SUS).

Outras moções incluem aplausos a instituições e cidadãos locais, como a Bellan Escola de Música e Artes pela realização do evento “Terra Nostra”, além de homenagens aos Guardas Civis Municipais Anderson Paulo da Silva, Renan Siloni Novaes e Jairo José dos Santos, reconhecidos por ações heroicas no salvamento de um bebê com problemas respiratórios.

Também serão debatidos apelos relacionados a melhorias viárias na SP-304 e solicitações para viabilização de crédito rural aos produtores locais, além do reconhecimento da Igreja Presbiteriana da Vila Linópolis pelos seus 44 anos de atuação.

A sessão será realizada no plenário da Câmara Municipal e terá votação nominal em todas as matérias que exigem quórum de maioria simples.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP