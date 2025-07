Maple Bear realiza Corrida Terry Fox 

Maple Bear Santa Bárbara/Americana realiza pela primeira vez a tradicional Corrida Terry Fox

Leia + Sobre todos os Esportes

Pela primeira vez, a Maple Bear Santa Bárbara d’Oeste/Americana realiza a Terry Fox Run, uma tradicional corrida beneficente que acontece em vários países. O evento será no dia 25 de outubro, no Centro Social Urbano de Santa Bárbara e é aberto ao público com percursos tanto para crianças quanto adultos.

Mais do que uma corrida, a Terry Fox Run é um movimento global de solidariedade, esperança e superação. Inspirada na história real de Terry Fox, jovem canadense que perdeu uma perna para o câncer e, ainda assim, percorreu milhares de quilômetros em uma maratona de propósito, a iniciativa arrecada fundos para pesquisas e ações de combate à doença em todo o mundo.

“Acreditamos no poder da educação para transformar vidas e poder levar esse projeto para a nossa comunidade é uma honra. A história de Terry é um exemplo inspirador de coragem e empatia. Queremos convidar todos a fazerem parte desse legado conosco”, destaca Carol Maximiano, diretora da Maple Bear.

Para incentivar a participação de toda a família, a corrida contará com categorias infantis (de 2 a 12 anos) e também um percurso adulto de 5km. Além dos kits individuais, a edição conta com combos promocionais para pais e filhos ou grupos de amigos. O kit inclui camiseta, medalha, número de peito e brindes especiais.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/

📌 SERVIÇO

Terry Fox Run 2025 – edição Maple Bear Santa Bárbara d’Oeste/Americana

Data: 25 de outubro de 2025

Local: Centro Social Urbano – Santa Bárbara d’Oeste

Categorias:

👟 Corrida Infantil (2 a 12 anos)

🏃 Corrida Adulto – 5 km

Inscrições: https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP