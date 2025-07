Roteiro Gastronômico de Americana terá “Tirolesa FAM” nos três dias de evento

O Roteiro Gastronômico de Americana em 2025 terá uma atração radical na programação preparada pela Prefeitura de Americana para o evento, que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto, em comemoração ao aniversário de 150 anos da cidade: a “Tirolesa FAM”. A festa acontece na região do portal de entrada da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte.

Com mais de 10 metros de altura e até 100 metros de extensão, a “Tirolesa FAM” será montada por empresa especializada em experiências radicais para grandes eventos e atenderá o público por ordem de chegada.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a nova parceria com a FAM para o lazer e bem-estar das famílias de Americana. “O Roteiro Gastronômico é um dos eventos mais aguardados pela população de nossa cidade e a vinda da FAM tornará a programação ainda mais animada. Este ano, estamos preparando uma celebração muito especial em comemoração aos 150 anos do município e esperamos todos na região do Portal para três dias de muita alegria”, disse.

A atração é um presente da faculdade a Americana, como explicou o diretor da FAM, Gustavo Azzolini. “Estar presente em um evento tão importante para Americana e oferecer diversão gratuita para quem visitar o roteiro é algo marcante para a FAM. Somos parte da história e queremos celebrar junto com a comunidade.”

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, agradeceu o apoio da FAM em mais um evento organizado pela pasta. “A equipe da Secretaria de Cultura e Turismo está trabalhando com dedicação e profissionalismo para que tenhamos uma celebração à altura da grandiosidade de Americana e de seus 150 anos e a presença da FAM tornará este marco ainda mais especial”, garantiu.

A atividade promete adrenalina, diversão e um novo olhar sobre o evento, que já é referência no calendário cultural e turístico da região. Com essa participação, a FAM reafirma seu compromisso não apenas com a educação de qualidade, mas também com o lazer, a cultura e o bem-estar da população americanense.

Evento

Na sexta-feira (29), a programação ocorre das 17h às 22h; no sábado (30), das 15h às 22h; e no domingo (31), das 12h às 22h. O Roteiro Gastronômico terá entrada solidária, com arrecadação de 1 litro de óleo para destinação a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O objetivo do evento é valorizar os empreendedores do setor gastronômico de Americana, reconhecendo aqueles que criam, produzem e vendem pratos com forte identidade gastronômica local, contribuindo para a formação de um destino turístico de referência.

Em 2024, o Roteiro Gastronômico atraiu um público rotativo de 35 mil pessoas em três dias de festa. No encerramento, 20 mil pessoas passaram pelo evento, que contou com shows dos cantores Dilsinho e Sami Rico, entre outras atrações.

