Baile da Melhor Idade volta ao CIVI no dia 30 de julho

Leia + sobre Famosos, artes e música

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato dos Aposentados, realiza mais uma edição do Baile da Melhor Idade no dia 30 de julho (quarta-feira), das 14h às 18h, no Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, localizado à Rua Major Redher, 650, Vila Jones. O evento tem entrada gratuita.

Quem comandará a programação musical será Vado Negri Trio. Para completar a festa, personal dancers estarão no local para garantir a animação de todos os participantes.

“Estive com o vice-prefeito Odir Demarchi e a vereadora Talitha de Nadai no primeiro Baile da Melhor Idade no CIVI e foi um verdadeiro sucesso. Estamos felizes em promover o evento, que tem todo o carinho do prefeito Chico Sardelli”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A realização do baile conta com recursos destinados por emenda impositiva da vereadora Talitha De Nadai.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP