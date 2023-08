A Câmara Municipal de Porto Alegre tenha aprovado um “Dia do Patriota ” no 8 de janeiro.

A data oficial agora faz parte do calendário da cidade em comemoração ao 8 janeiro – dia da tentativa de golpe em Brasília.

A proposta é de autoria de um ex-vereador do PL que teve seu mandato cassado por abuso de poder econômico nas eleições de 2020.

