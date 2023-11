Posto do Trabalho de Nova Odessa tem 222 vagas esta segunda

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 222 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Do total, 180 são para o novo CD (Centro de Distribuição) do Grupo SC (Santa Cruz)/Panpharma em Nova Odessa, e outras 15, para o Centro de Distribuição da Rede de Supermercados São Vicente. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria das vagas exige experiência.

É bom lembrar que o PLT da Prefeitura já está funcionando no novo prédio do Centro de Referência ao Trabalhador e Empregador de Nova Odessa, no mesmo espaço do Poupatempo Paulista. Os interessados devem enviar seus currículos para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho estão atendendo o público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência. (1 vaga)

CD SÃO VICENTE – Para a área de logística. Interessados comparecer ao PLT para entrevista munidos de documentos, currículo e caneta neste dia 09/11, das 8h30 às 13h. (15 vagas)

CONFEITEIRO – Com experiência comprovada em confeitaria. (1 vaga)

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino Médio e curso pertinente da área, CNH “B”, para manutenção elétrica industrial, eletrocalhas, eletrodutos, salário R$ 2.000 a R$ 2.500 + adicional de periculosidade (depende do nível de experiência, benefícios (vales, cesta básica etc), ajuda de custo dependendo da localidade que mora, almoço, convênio médico após a experiência. Para trabalhar de segunda a quinta, das 07h30 às 17h30, e sexta, das 07h30 às 16h30 (disponibilidade para turnos). (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA – Tecelão, Operador de caldeira, Serviços gerais, Motorista D e Faturamento. Todas as vagas são masculinas e com experiência. (5 vagas).

EMPRESA PANPHARMA: Interessados comparecer para entrevista dias 07 e 08 deste mês, das 9 às 19h, no PLT, munidos de documento, currículo e caneta. (180 VAGAS)

ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL – Estar cursando 2º ao 4º ano, proativo, para cuidar das rotinas de obras e do escritório. (1 vaga)

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS – Salário R$ 2.523,35 (R$ 1.995,35 + 40% de insalubridade 528,00) + vale-alimentação R$ 400,00 Sodexo. (1 vaga)

OPERADOR DE ESTAMPARIA – Para operar máquina de estampar ou rotativa, experiência no ramo de tecelagem. Salário: R$ 3.316,00 + cartão-alimentação. (1 vaga)

OPERADOR DE JIGGER – Experiência no ramo de tecelagem e máquina Jigger ou jet. (1 vaga)

OPERADOR DE MERCADO – Seis meses de experiência para atuar nos setores de frente de caixa, mercearia, portaria, logística, peixaria, açougue, padaria, frios, hortifruti e rotisseria, dando apoio e auxílio nas atribuições (atendimento ao cliente, reposição, abastecimento de mercadorias, registro de produtos, organização e limpeza do setor, entre outras tarefas pertinentes a função). Horário de fechamento (13h às 22h09); escala 6×1 e a cada dois domingos trabalhados, uma folga. Salário de R$ 1.800,00 + VT + VA + Convênio médico + outros benefícios. (15 vagas)

