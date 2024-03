O pastor pr Ailton Gonçalves, da igreja Presbiteriana, se filia

ao PSB de Americana nesta segunda-feira. Ailton foi secretário de Promoção Social no governo Omar Najar (2015-2020) e ainda mantém boa relação com o ex-governante da cidade.

A ida dele para o PSB teria como meta apontar seu nome como candidato a vice na chapa da ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT). A Federação PT PV e PCdoB também deve compor o time de apoio a Giovana.

PSB- O NM conversou recentemente com o presidente do PSB ex-vereador Pedro Salvador. Ele disse que a chapa está ‘redondinha’ e que não vai revelar nomes antes do final do período de filiações.

