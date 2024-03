Mandantes da morte de Marielle Franco presos no RJ

Mandantes- A Polícia Fedral acaba de prender Domingos Brazão

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Chiquinho Brazão, deputado federal do RJ, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio, suspeitos de terem mandado assassinar Marielle Franco.

Ação conjunta da Procuradoria Geral da República, do MP do Rio de Janeiro e da Polícia Federal. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

Marielle foi assassinada em março de 2018 e o caso nunca foi resolvido. O assassino Roni Lessa fechou acordo de delação premiada e a ação aconteceu na manhã deste domingo porque os investigadores temiam fuga dos suspeitos.

Havia a informação de que os homens presos hoje estariam ‘em estado de alerta’ depois do acorde de delação de Roni Lessa.

