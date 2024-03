Mutirão da saúde da Mulher faz 1.631 exames

O “Mutirão Saúde da Mulher”foi um sucesso

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, concluiu neste sábado (23) a ação de oferta de exames gratuitos de mamografia e Papanicolau durante o mês de março, marcado pela celebração do Dia Internacional da Mulher. Foram 1.631 atendimentos finalizados com um dos exames realizados.

“Durante os últimos sábados muitas mulheres puderam acessar o serviço e atualizar os seus exames. E nós continuaremos atuando para ampliar esse acesso, a fim de que elas possam ter melhor qualidade de vida”, avaliou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A ação aconteceu nos dias 2, 9, 16 e 23, com atendimento por livre demanda, além da estrutura montada na Praça Comendador Müller, entre os dias 4 e 8, dedicada às mulheres com agendamento por meio do setor de regulação da Secretaria de Saúde.

No balanço geral do mutirão, foram 976 procedimentos de mamografia e 655 de Papanicolau. Neste sábado (23), os exames foram realizados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da Vila Mathiensen e Vila Galo, com 148 mamografias e 143 exames de Papanicolau na soma das duas unidades.

As mamografias foram realizadas em veículos adaptados, sob contratação da Prefeitura por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

“O mutirão teve um excelente resultado, pois a procura superou as nossas expectativas. Isso mostra que a estratégia foi bem-sucedida e as mulheres de Americana estão atentas à prevenção ao câncer de mama e de útero”, reiterou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

