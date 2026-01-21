Praça Central recebe shows gratuitos nos quatro dias do Carnaval de SBO

O coração de Santa Bárbara d’Oeste, a Praça Central, será palco mais uma vez de uma programação extensa durante o Carnaval de SBO 2026, reunindo artistas e grupos de samba e de carnaval entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Os shows gratuitos acontecem como parte da programação oficial do evento e marcam o ponto de dispersão dos 10 blocos carnavalescos da edição deste mês.

Toda a programação é gratuita e promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com os blocos carnavalescos da cidade, promovendo a folia por meio de manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, gratuitas, sem fins lucrativos, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

No primeiro dia, sábado (14), a festa começa às 15h30 com o grupo Intui’Samba, levando ao público um repertório marcado pelo samba, pagode e axé baiano, valorizando a tradição dos gêneros. Às 20 horas, o Grupo Alto Astral sobe ao palco da Praça Central levando um show marcado pelo samba e pagode, com repertório animado que passeia por sambas do anos 90, marchinhas de carnaval, axé e enredo.

O domingo (15) segue com programação para toda a família. Às 15h30, a Banda Babaloo, fundada em 2019, apresenta um show com a energia do carnaval de rua, trazendo sucessos do axé que marcaram as décadas de 1980, 1990 e 2000, além de forte interação com o público.

Às 20h30, o Samba d’Aninha encerra a noite do domingo com um repertório dedicado aos clássicos do samba brasileiro, com canções de nomes consagrados do gênero e uma proposta de resgate do samba raiz.

Na segunda-feira (16), a programação acontece à noite, às 20 horas, com apresentação de Robson Cruz e Banda, trazendo ao palco da Praça Central um repertório animado com axés que marcaram os anos 1990 e 2000, clássicos e sucessos atuais do pagode, além de versões em samba e axé de músicas brasileiras consagradas.

O encerramento do carnaval na Praça Central será na terça-feira (17). Às 15h30, Vivian Ignácio e Banda comandam a folia durante a tarde, com axé dos anos 90, samba e músicas atuais. Às 20 horas, o Samba da Nega apresenta um show que valoriza a brasilidade por meio do samba, do axé e da música popular brasileira, com um repertório que celebra a diversidade musical do país e exalta a ancestralidade e a identidade cultural.

Blocos

Neste ano desfilarão: Bloco do Traquitana, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco das Bárbaras, Bloco da Cana Valesca, O Bloquinho Animadinho, Bloco Carnavalesco Borala, BloCão “Animais Têm Voz”, Bloco Amigos da Lilica e Bloco das Piranhas da Vox 90 – rádio media partner da edição.

O calendário também prevê o lançamento do Guia Completo do Carnaval em janeiro. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Confira as datas, horários e trajetos da programação dos blocos do Carnaval de SBO 2026:

Bloco do Traquitana

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: ETA 1 – Avenida Monte Castelo

Trajeto: saindo da caixa d´água, descendo a Avenida Monte Castelo, pela Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Boralá

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco Cana Valesca

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 16h – saída às 20h

Local: Rua 13 de Maio/ Barbarense

Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco do Roque

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 20h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

O Bloquinho Animadinho

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 18h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

BloCão – Animais têm voz

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 16h – saída às 18h

Local: Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”

Trajeto: saindo da Escola – Rua João Lino, pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

Bloco Apareceu a Margarida

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Bárbaras

Dia 16 de fevereiro, segunda-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Piranhas

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Amigos da Lilica

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 16h – saída às 17h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

